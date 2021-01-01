Продажа цветного металлопроката оптом и в розницу от 1 кг.

ОБМЕНИВАЙТЕ БАЛЛЫ НА РУБЛИ
Копите виртуальные баллы и меняйте их на реальные деньги. 1 балл = 1 рубль.
Подробнее
пн-пт
9:30 - 18:00
сб-вс
выходной
8 (495) 101-70-33
8 (800) 301‑70-33
Копите виртуальные баллы и меняйте их на реальные деньги. 1 балл = 1 рубль.
Мы очень благодарны клиентам за отзывы о нашей работе. Они помогают нам становиться лучше!
ООО «КУПРУМ» совершенствование для каждой клиентской задачи. Интервью коммерческого директора.
Осуществляем резку цветного металлопроката. Продажа от 1 кг! Подробности уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по Москве нашим автотранспортом. Доставка в любую точку России с помощью транспортных компаний.
Компания ООО «КУПРУМ» реализует цветной металлопрокат в Москве по низким ценам! Доставка продукции осуществляется с собственного склада в любой российский регион. Заказ от 1 кг цветного проката!
|
Почему приобретать цветной металлопрокат у нас удобнее и выгоднее?
|
Максимальный выбор цветного металлопроката высочайшего качества
|
Мы сделали все возможное для того, чтобы сделать процесс сотрудничества с нами наиболее комфортным для тех, кто хочет купить цветной металлопрокат:
Мы стремимся к долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству, надеемся, что обратившись к нам однажды, вы станете нашим постоянным клиентом.
|
В наш сортамент входит свыше 2000 наименований изделий из меди, бронзы, латуни, алюминия и других цветных металлов:
Постоянное наличие готовой продукции на складе позволяет нам в любое время обеспечивать клиентов цветным металлопрокатом, начиная от 1 кг, заканчивая крупными оптовыми партиями. Реализуемый сортамент соответствует действующим стандартам ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ Р 50066-92.
Для вашего удобства мы осуществляем резку готовых изделий на специальном оборудование, обеспечивающем высокую точность отреза и минимальный расход материала. Для постоянных клиентов и крупных оптовиков резка осуществляется бесплатно.
Многолетнее сотрудничество с ведущими транспортными грузоперевозчиками дает нам возможность выполнять доставку металлопроката в любых объемах и в сжатые сроки. Благодаря широкой сети региональных терминалов, обеспечивается своевременная отгрузка приобретенного товара в Санкт-Петербурге, Барнауле, Иркутске, Мурманске, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Самаре, Челябинске и других крупных городах России. Так же по запросу мы готовы выслать вам образцы продукции.
Оформите онлайн-заявку или позвоните по телефону, если вам необходимо купить цветной металлопрокат на выгодных условиях.