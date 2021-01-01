Продажа цветного металлопроката оптом и в розницу от 1 кг.

Компания ООО «КУПРУМ» реализует цветной металлопрокат в Москве по низким ценам! Доставка продукции осуществляется с собственного склада в любой российский регион. Заказ от 1 кг цветного проката!

ООО «КУПРУМ» – поставщик цветного металлопроката, которому доверяют сотни постоянных клиентов!

Почему приобретать цветной металлопрокат у нас удобнее и выгоднее? Максимальный выбор цветного металлопроката высочайшего качества Мы сделали все возможное для того, чтобы сделать процесс сотрудничества с нами наиболее комфортным для тех, кто хочет купить цветной металлопрокат: Оптимальные цены. Продажа от 1 кг. Осуществляем резку. Обширная складская номенклатура. Отгрузка и доставка металлопроката по всей России. Комплектация сложных заказов. Профессиональное консультирование. Скидки для постоянных клиентов и крупных оптовиков. Мы стремимся к долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству, надеемся, что обратившись к нам однажды, вы станете нашим постоянным клиентом. В наш сортамент входит свыше 2000 наименований изделий из меди, бронзы, латуни, алюминия и других цветных металлов: труба;

круг;

пруток;

лист, рифлёный лист;

проволока;

лента. Постоянное наличие готовой продукции на складе позволяет нам в любое время обеспечивать клиентов цветным металлопрокатом, начиная от 1 кг, заканчивая крупными оптовыми партиями. Реализуемый сортамент соответствует действующим стандартам ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ Р 50066-92.

Резка цветного металлопроката

Для вашего удобства мы осуществляем резку готовых изделий на специальном оборудование, обеспечивающем высокую точность отреза и минимальный расход материала. Для постоянных клиентов и крупных оптовиков резка осуществляется бесплатно.

Информация для региональных покупателей:

Многолетнее сотрудничество с ведущими транспортными грузоперевозчиками дает нам возможность выполнять доставку металлопроката в любых объемах и в сжатые сроки. Благодаря широкой сети региональных терминалов, обеспечивается своевременная отгрузка приобретенного товара в Санкт-Петербурге, Барнауле, Иркутске, Мурманске, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Самаре, Челябинске и других крупных городах России. Так же по запросу мы готовы выслать вам образцы продукции.

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