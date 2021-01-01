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8 (495) 101-70-33

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Адрес склада:    Ул. Никопольская 6 стр. 2

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Отзывы клиентов

Отзывы клиентов


Мы очень благодарны клиентам за отзывы о нашей работе. Они помогают нам становиться лучше!


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МЕТАЛЛ-LIFE

МЕТАЛЛ-LIFE


ООО «КУПРУМ» совершенствование для каждой клиентской задачи. Интервью коммерческого директора.


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Резка проката

Резка проката


Осуществляем резку цветного металлопроката. Продажа от 1 кг! Подробности уточняйте у менеджеров компании.


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Доставка по России

Доставка по России


Доставка по Москве нашим автотранспортом. Доставка в любую точку России с помощью транспортных компаний.


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Продажа цветного металлопроката оптом и в розницу от 1 кг.

Медный прокат
Латунный прокат
Бронзовый прокат
Алюминий
Титановый прокат

Титановый прокат


Титановая проволока
Титановый лист
Титановый пруток

По применению
Оловянный прокат
Токарь по металлу

Компания ООО «КУПРУМ» реализует цветной металлопрокат в Москве по низким ценам! Доставка продукции осуществляется с собственного склада в любой российский регион. Заказ от 1 кг цветного проката!

ООО «КУПРУМ» – поставщик цветного металлопроката, которому доверяют сотни постоянных клиентов!

Почему приобретать цветной металлопрокат у нас удобнее и выгоднее?

Максимальный выбор цветного металлопроката высочайшего качества

Мы сделали все возможное для того, чтобы сделать процесс сотрудничества с нами наиболее комфортным для тех, кто хочет купить цветной металлопрокат:

  1. Оптимальные цены.
  2. Продажа от 1 кг. 
  3. Осуществляем резку.
  4. Обширная складская номенклатура.
  5. Отгрузка и доставка металлопроката по всей России.
  6. Комплектация сложных заказов.
  7. Профессиональное консультирование.
  8. Скидки для постоянных клиентов и крупных оптовиков.

Мы стремимся к долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству, надеемся, что обратившись к нам однажды, вы станете нашим постоянным клиентом.

В наш сортамент входит свыше 2000 наименований изделий из меди, бронзы, латуни, алюминия и других цветных металлов:

Постоянное наличие готовой продукции на складе позволяет нам в любое время обеспечивать клиентов цветным металлопрокатом, начиная от 1 кг, заканчивая крупными оптовыми партиями. Реализуемый сортамент соответствует действующим стандартам ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ Р 50066-92.

Резка цветного металлопроката

Для вашего удобства мы осуществляем резку готовых изделий на специальном оборудование, обеспечивающем высокую точность отреза и минимальный расход материала. Для постоянных клиентов и крупных оптовиков резка осуществляется бесплатно.

Информация для региональных покупателей:

Многолетнее сотрудничество с ведущими транспортными грузоперевозчиками дает нам возможность выполнять доставку металлопроката в любых объемах и в сжатые сроки. Благодаря широкой сети региональных терминалов, обеспечивается своевременная отгрузка приобретенного товара в Санкт-Петербурге, Барнауле, Иркутске, Мурманске, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Самаре, Челябинске и других крупных городах России. Так же по запросу мы готовы выслать вам образцы продукции.

Оформите онлайн-заявку или позвоните по телефону, если вам необходимо купить цветной металлопрокат на выгодных условиях.

Мы понимаем ценность времени, поэтому предоставляем удобный и оперативный сервис, а также гарантируем качество!

 

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