Припой (олово для пайки)

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На что влияют примеси сурьмы в олове для пайки?

Наличие примесей сурьмы улучшают механические свойства припоя, но ухудшают технологические свойства. Работа с припоями с небольшим содержанием сурьмы не имеет особой специфики, подготовка поверхности к работе и нагрев ничем не отличается от стандартной процедуры при пайке оловянными припоями. Не рекомендуется паять сурьмянистыми припоями алюминий, цинк и металлы, покрытые цинковым слоем, во избежание получения хрупкого соединения.

Область применения оловянных припоев.

Каждый из этих припоев имеет свою область применения, поэтому в зависимости от производимых работ, стоит уделить внимание подбору верного варианта. Так, например, для пайки внутренних швов при изготовлении металлической посуды используют припой ПОС 90. Пайку меди, латуни, железа и белой жести, как правило производят припоем марки ПОС 30. Для пайки алюминия как правило используют припои марки ПОС у которых содержание олова выше 50% (ПОС 90, ПОС 63 и проч.)

Лучше всего перед началом работ изучить химический состав припоев и понять какие примеси в припоях вам не страшны или даже полезны, а какие могут сыграть плохую роль в вашем деле. Так вы сможете сделать оптимальный выбор по цене, качеству и области применения.

Таблица сравнения химического состава олова для пайки (оловянно-свинцовых припоев):

Каждый оловянно-свинцовый припой в зависимости от своего химического состава имеет различные физико-механические свойства от которых в значительной степени зависит то, где можно использовать ту или иную разновидность припоя, а также то, как в различных условиях будут работать изделия паяные или луженые выбранным припоем. Очень важным значением для припоя является температура плавления, потому как по данному параметру часто ориентируются при подборе припоя во избежание плавления и перегрева спаиваемых заготовок. Ниже представлена таблица с данными.

Физико-механические свойства оловянно-свинцовых припоев ПОС, ПОСК, ПОСу, ПОССу:

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