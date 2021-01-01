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Припой (олово для пайки)

 

  • Марки: ПОС, ПОСК, ПОССу (в ассортименте)
  • ГОСТ: 21931-76
  • Вид: Оловянно-свинцовые припои
  • Основные примеси: Свинец (Pb), Сурьма (Sb), Кадмий (Cd), Медь (Cu)
Цена: от 276 руб.
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МАРКИ ПРИПОЯ:

 ПОС 90     ПОС 63     ПОС 61     ПОС 61М     ПОС 60     ПОС 40     ПОС 35     ПОС 30     ПОС 10    ПОС 4    ПОСК 50-18  
  ПОССу 61-05    ПОССу 50-05    ПОССу 40-05    ПОССу 35-05    ПОССу 30-05    ПОССу 25-05    ПОССу 18-05    ПОССу 95-5     ПОССу 40-2
  ПОССу 35-2    ПОССу 30-2    ПОССу 18-2    ПОССу 15-2    ПОССу 10-2    ПОССу 8-3    ПОССу 5-1    ПОССу 4-6    ПОССу 3-4
   

Компания КУПРУМ реализует различный оловянный припой по низким ценам оптом и в розницу. Олово для пайки в ассортименте для различных целей. Наши менеджеры помогут вам подобрать оловянный припой для ваших целей. Купить припои можно оптом и в розницу с доставкой по Москве и всей России. 

ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ ПРИПОИ
№пп Наименование ГОСТ Цена, руб.*
1  Припой ПОС 90 21931-76 1 640,00
2  Припой ПОС 63 21931-76 1 223,00
3  Припой ПОС 61 21931-76 1 150,80
4  Припой ПОС 61М 21931-76 1 168,00
5  Припой ПОС 60 21931-76 1 146,66
6  Припой ПОС 40 21931-76 833,00
7  Припой ПОС 35 21931-76 752,55
8  Припой ПОС 30 21931-76 708,41
9  Припой ПОС 10 21931-76 360,28
10  Припой ПОС 4 21931-76 242,10
11  Припой ПОСК 50-18 21931-76 1 028,58
12  Припой ПОССу 61-05 21931-76 1 165,00
13  Припой ПОССу 40-05 21931-76 858,25
14  Припой ПОССу 50-05 21931-76 1 009,00
15  Припой ПОССу 35-05 21931-76 772,14
16  Припой ПОССу 30-05 21931-76 691,00
17  Припой ПОССу 25-05 21931-76 600,12
18  Припой ПОССу 18-05 21931-76 502,26
19  Припой ПОССу 95-5 21931-76 1 690,95
20  Припой ПОССу 40-2 21931-76 863,24
21  Припой ПОССу 35-2 21931-76 766,50
22  Припой ПОССу 30-2 21931-76 702,11
23  Припой ПОССу 18-2 21931-76 499,35
24  Припой ПОССу 15-2 21931-76 469,38
25  Припой ПОССу 10-2 21931-76 373,44
26  Припой ПОССу 8-3 21931-76 350,95
27  Припой ПОССу 5-1 21931-76 305,69
28  Припой ПОССу 4-6 21931-76 306,44
29  Припой ПОССу 3-4 21931-76 297,62
 

У нас вы найдете олово для пайки любых металлов, для кузовных работ, олово для тонких работ, чистое олово в припоях и даже сможете купить олово для пайки самовара.

Разновидности оловянных припоев.

ПОС – оловянно-свинцовые припои с минимальным содержанием иных примесей;
ПОСу – оловянно-сурьмянистый припой (минимальное содержание свинца)
ПОСК – оловянно-свинцовые припои с повышенным содержанием примеси Кадмия;
ПОССу – оловянно-свинцовые припои с повышенным содержанием примеси Сурьмы (малосурьмянистые и сурьмянистые).

 

Оловянные припои

 

Оловянно-свинцовые припои делятся на 3 вида:

  • Бессурьмянистые - до 0,05 % содержания примеси сурьмы в готовом изделии;
  • Малосурьмянистые - от 0,05 до 0,5% примесей сурьмы;
  • Сурьмянистые - от 0,5 до 6% содержания сурьмы.

На что влияют примеси сурьмы в олове для пайки?

Наличие примесей сурьмы улучшают механические свойства припоя, но ухудшают технологические свойства. Работа с припоями с небольшим содержанием сурьмы не имеет особой специфики, подготовка поверхности к работе и нагрев ничем не отличается от стандартной процедуры при пайке оловянными припоями. Не рекомендуется паять сурьмянистыми припоями алюминий, цинк и металлы, покрытые цинковым слоем, во избежание получения хрупкого соединения.

Область применения оловянных припоев.

Каждый из этих припоев имеет свою область применения, поэтому в зависимости от производимых работ, стоит уделить внимание подбору верного варианта. Так, например, для пайки внутренних швов при изготовлении металлической посуды используют припой ПОС 90. Пайку меди, латуни, железа и белой жести, как правило производят припоем марки ПОС 30. Для пайки алюминия как правило используют припои марки ПОС у которых содержание олова выше 50% (ПОС 90, ПОС 63 и проч.)

Лучше всего перед началом работ изучить химический состав припоев и понять какие примеси в припоях вам не страшны или даже полезны, а какие могут сыграть плохую роль в вашем деле. Так вы сможете сделать оптимальный выбор по цене, качеству и области применения.

Таблица сравнения химического состава олова для пайки (оловянно-свинцовых припоев):

 Марка припоя  Массовая доля вещества, %
Sn
(Олово)		 Sb
(Сурьма)		 Cd
(Кадмий)		 Cu
(Медь)		 Bi
(Висмут)		 As
(Мышьяк)		 Fe 
(Железо)		 Ni
(Никель)
(Сера)		 Zn 
(Цинк)		 Al 
(Алюминий)		 Pb
(Свинец)
 Бессурьмянистые припои (до 0,05%)
 ПОС 90 89-91 0,01 0,05 0,1 0,01 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 63 62,5-63,5 0,05 0,05 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 61 59-61 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 40 39-41 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 30 29-31 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 10 9,0-10,0 0,01 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОС 61М 59-61 0,02 1,2-2,0 0,2 0,01 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОСК 50-18 49-51 0,02 17-19 0,08 0,2 0,03 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 Малосурьмянистые припои (0,05 - 0,5%)
 ПОССу 61-0,5 59-61 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 50-0,5 49-51 0,05-0,5 0,05 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 40-0,5 39-41 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 35-0,5 34-36 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 30-0,5 29-31 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 25-0,5 24-26 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 ПОССу 18-0,5 17-18 0,05-0,5 0,05 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 Остаток
 Сурьмянистые припои (0,5 - 6%)
 ПОСу 95-5 Основа 4,0-5,0 0,05 0,1 0,04 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 0,07
 ПОССу 40-2 39-41 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 35-2 34-36 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 30-2 29-31 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 18-2 17-18 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 15-2 14-15 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 10-2 9,0-10,0 1,5-2,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 8-3 7,0-8,0 2,0-3,0 0,1 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 5-1 4,0-5,0 0,5-1,0 0,08 0,2 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 Остаток
 ПОССу 4-6 3,0-4,0 5,0-6,0 0,1 0,2 0,05 0,02 0,08 0,02 0,002 0,002 Остаток

 

Каждый оловянно-свинцовый припой в зависимости от своего химического состава имеет различные физико-механические свойства от которых в значительной степени зависит то, где можно использовать ту или иную разновидность припоя, а также то, как в различных условиях будут работать изделия паяные или луженые выбранным припоем. Очень важным значением для припоя является температура плавления, потому как по данному параметру часто ориентируются при подборе припоя во избежание плавления и перегрева спаиваемых заготовок. Ниже представлена таблица с данными.

Физико-механические свойства оловянно-свинцовых припоев ПОС, ПОСК, ПОСу, ПОССу:

Марка припоя Температура плавления, °С Плотность,
г/см3		 Удельное электросопротивление, Ом*мм2/м Теплопроводность, ккал/(см*с*°С) Временное сопротивление разрыву, МПа Относительное удлинение, % Ударная вязкость,
кгс/см3		 Твердость по Бриннелю, НВ
солидус ликвидус
 ПОС 90 183 220 7,6 0,120 0,130 49 4 4,2 15,4
 ПОС 61 183 190 8,5 0,139 0,120 43 46 3,9 14,0
 ПОС 40 183 238 9,3 0,159 0,100 38 52 4,0 12,5
 ПОС 10 268 299 10,8 0,200 0,084 32 44 3,2 12,5
 ПОС 61М 183 192 8,5 0,143 0,117 45 40 1,1 14,9
 ПОСК 50-18 142 145 8,8 0,133 0,130 40 40 4,9 14,0
 ПОССу 61-0,5 183 189 8,5 0,140 0,120 45 35 3,7 13,5
 ПОССу 50-0,5 183 216 8,9 0,149 0,112 38 6 4,4 13,2
 ПОССу 40-0,5 183 235 9,3 0,169 0,100 40 50 4,0 13,0
 ПОССу 35-0,5 183 245 9,5 0,172 0,100 38 47 3,9 13,3
 ПОССу 30-0,5 183 255 8,7 0,179 0,090 36 45 3,9 13,2
 ПОССу 25-0,5 183 266 10,0 0,182 0,090 36 45 3,9 13,6
 ПОССу 18-0,5 183 277 10,2 0,198 0,084 36 50 3,6 -
 ПОСу 95-5 234 240 7,3 0,145 0,110 40 46 5,5 18,0
 ПОССу 40-2 185 229 9,2 0,172 0,100 43 48 2,8 14,2
 ПОССу 35-2 185 243 9,4 0,179 0,090 40 40 2,6 -
 ПОССу 30-2 185 250 9,6 0,182 0,090 40 40 2,5 -
 ПОССу 25-2 185 260 9,8 0,185 0,090 38 35 2,4 -
 ПОССу 18-2 186 270 10,1 0,206 0,081 36 35 1,9 11,7
 ПОССу 15-2 184 275 10,3 0,208 0,080 36 35 1,9 12,0
 ПОССу 10-2 268 285 10,7 0,208 0,080 35 30 1,9 10,8
 ПОССу 8-3 240 290 10,5 0,207 0,081 40 43 1,7 12,8
 ПОССу 5-1 275 308 11,2 0,200 0,084 33 40 2,8 10,7
 ПОССу 4-6 244 270 10,7 0,208 0,080 65 15 0,8 17,3

 

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* Цена на товары, представленная в данном разделе нашего сайта, носит ознакомительный характер и может меняться в зависимости от объема закупки, производимой покупателем.

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